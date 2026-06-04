Названы условия получения социальной доплаты к пенсии

Неработающие пенсионеры с доходом ниже прожиточного минимума могут рассчитывать на социальную доплату к пенсии. В Счетной палате РФ объяснили, чем отличаются федеральные и региональные надбавки и по какому принципу они начисляются. Об этом пишет РИА Новости .

Заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова рассказала, что право на региональную социальную доплату получают неработающие пенсионеры, чей общий доход оказывается ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания.

По ее словам, такая мера поддержки действует в субъектах, где региональный прожиточный минимум пенсионера превышает федеральный показатель. Доплата позволяет увеличить доход человека до необходимого уровня, установленного в конкретном регионе.

Если же региональный минимум ниже федерального, пенсионеру назначается федеральная социальная доплата. Ее задача — довести общий доход до федерального прожиточного минимума пенсионера.

Как пояснила Изотова, федеральная доплата считается базовой гарантией для всех пенсионеров, тогда как региональная представляет собой дополнительную меру поддержки в субъектах с более высоким уровнем прожиточного минимума.

В 2026 году федеральный прожиточный минимум пенсионера установлен на уровне 16 288 рублей. На финансирование федеральных социальных доплат в бюджете Социального фонда предусмотрено более 129 млрд рублей.

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