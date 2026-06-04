Названы условия получения социальной доплаты к пенсии
Эксперт Изотова: в 2026 году на доплаты пенсионерам направят более ₽129 млрд
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Неработающие пенсионеры с доходом ниже прожиточного минимума могут рассчитывать на социальную доплату к пенсии. В Счетной палате РФ объяснили, чем отличаются федеральные и региональные надбавки и по какому принципу они начисляются. Об этом пишет РИА Новости.
Заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова рассказала, что право на региональную социальную доплату получают неработающие пенсионеры, чей общий доход оказывается ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания.
По ее словам, такая мера поддержки действует в субъектах, где региональный прожиточный минимум пенсионера превышает федеральный показатель. Доплата позволяет увеличить доход человека до необходимого уровня, установленного в конкретном регионе.
Если же региональный минимум ниже федерального, пенсионеру назначается федеральная социальная доплата. Ее задача — довести общий доход до федерального прожиточного минимума пенсионера.
Как пояснила Изотова, федеральная доплата считается базовой гарантией для всех пенсионеров, тогда как региональная представляет собой дополнительную меру поддержки в субъектах с более высоким уровнем прожиточного минимума.
В 2026 году федеральный прожиточный минимум пенсионера установлен на уровне 16 288 рублей. На финансирование федеральных социальных доплат в бюджете Социального фонда предусмотрено более 129 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что Костин назвал лучший способ вложить ₽1 млн в 2026 году.