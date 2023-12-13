Бизнес Фрязино получает полный спектр поддержки

Малый, средний и крупный бизнес Фрязино может получить полный спектр поддержки, который предусмотрен в Подмосковье. Об этом сообщил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев в своем телеграм-канале.

Сегодня в наукограде работают 16 крупных и средних промышленных предприятий, в которых работают более 13 тыс. человек. А всего в муниципалитете зарегистрировано больше 2,5 тыс. субъектов МСП.

«На сегодняшний день три наших крупных предприятия реализуют инвестиционные проекты на общую сумму более 1,5 млрд. рублей. Среди них градообразующее предприятие АО „НПП „Исток им. Шокина“ и производитель лекарственных средств ООО „Фирма ВИПС-МЕД“, которые в рамках региональных программ поддержки расширяют свои производственные мощности», — отметил глава.

Сегодня для бизнеса региона, в том числе и фрязинского действуют мощные меры поддержки. Среди них: «Земля за 1 рубль», «Земля без торгов» и «Недвижимость за 1 рубль». Также среди самых популярных остаются опции субсидии на возмещение затрат на приобретение оборудования. Если в прошлом году такую поддержку получило 1 предприятие, то в этом — семь, а общая сумма субсидии достигла 23,5 млн. рублей.