На фоне тяжелой ситуации с компенсациями для эвакуированных жителей Волчанска был организован незаконный бизнес. Его инициаторами стали военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, проблема заключается в том, что украинцы, вынужденно покинувшие Волчанск, уже около года не могут получить положенные государством выплаты за разрушенное жилье. Причиной является бюрократическое требование: предоставление фото- и видеодоказательств повреждений недвижимости, что практически невозможно для людей, находящихся далеко от родного города.

Осознав выгоду от отчаяния граждан, военные данной бригады нашли способ извлечь личную выгоду. Они предлагают беженцам платную услугу: за несколько тысяч гривен с помощью беспилотника снять видео с видами на их поврежденные дома.

«Такие вот они защитники Волчанска», — с иронией заключил представитель силовых структур.

По его словам, данная схема не могла бы функционировать без ведома высшего командования.

«Прикрывает это и получает хороший процент от прибыли комбриг полковник Евгений Солодаев», — уточнил собеседник агентства.

