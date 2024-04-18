Бизнес-проект студентов из Серпухова стал лучшим на региональном этапе конкурса «Молодые предприниматели села»

Молодые участники из Серпухова показали интересный бизнес-стартап на конкурсе «Молодые предприниматели села». Они победили на региональном этапе, и теперь представят округ на федеральном уровне.

Из Серпухова на конкурс начинающих бизнесменов отправились Герман Починский, Анастасия Савкова и Татьяна Артеменкова. Все они обучаются в Серпуховском колледже на первом курсе специальности «Информационные системы и программирование». Команда начала работать над спонтанно возникшей идеей, которая в итоге принесла им победу на региональном конкурсе «Молодые предприниматели села».

Куратором и наставником студентом выступила специалист по работе с молодежью МУ «ММЦ Молодость» Татьяна Артеменкова. На разработку проекта ушла неделя, за которую участники продумали мелочи, внесли креатив и создали нечто уникальное. В итоге получился проект «Умного кафе «ДеПО». Авторы предложили удобный формат работы точки быстрого питания, который повысит скорость и уровень обслуживания посетителей заведения. Концепция предполагает доставку с помощью специальных конвейеров от кухни до столиков. Интересная подача и новый взгляд на работу бизнеса в сфере общепита получили высокие оценки на конкурсе.

«Приятно видеть, что в Серпухове такая талантливая, деятельная, активная молодежь. Будем болеть за серпуховичей, у которых впереди федеральный уровень» - сказал глава г.о. Серпухов Сергей Никитенко.

Теперь ребят ожидает участие в федеральном этапе бизнес-конкурса, который пройдет в мае. Глава округа пожелал участникам успехов.