Бизнесмен из Городского округа Пушкинский передал военному внедорожник для нужд СВО

В Городском округе Пушкинский депутатский корпус и местный бизнес объединились для поддержки участника СВО, находящегося в отпуске. В рамках торжественной акции ключи от автомобиля, приобретенного компанией «Пластик Он Лайн», лично вручил гендиректор ГК и депутат окружного Совета Дмитрий Кульков. В церемонии также участвовали депутат Михаил Сухарев и уполномоченный главы округа Ольга Алексеева.

Бизнесмен подчеркнул, что автомобиль приобретен специально для выполнения боевых задач и помощи подразделению, где служит военный. В зоне проведения СВО надежный транспорт становится стратегическим ресурсом, от которого зависят мобильность подразделения, своевременная доставка боеприпасов и эвакуация раненых.

«Это наш мобилизованный сотрудник. <...> В этот день весь коллектив вышел на работу пораньше, чтобы лично поприветствовать военнослужащего, выразить слова благодарности и поддержки», — подчеркнул гендиректор ГК «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков.

Вместе с автомобилем боец получил гермомешки для защиты имущества от влаги, продукцию собственного производства и полный комплект необходимого снаряжения.

Отмечается, что это уже не первая подобная акция предприятия, демонстрирующая системный подход к поддержке армии. Подобные инициативы показывают, как местный бизнес становится реальным тылом для военнослужащих, обеспечивая не просто моральную поддержку, а конкретные технические средства, повышающие боеспособность подразделений.