Бизнесмен из Подмосковья обвинил саратовских чиновников в коррупционной схеме

Директор подмосковной компании «Стройкоммуникации» Дмитрий Чайкин сделал громкое заявление. Он официально предупредил, что в случае своей гибели ответственность за это должна лечь на главу Петровского района Саратовской области Максима Калядина и других сотрудников местной администрации. Копии соответствующих писем, направленных губернатору Саратовской области Роману Бусаргину и в редакции региональных СМИ, оказались в распоряжении информационного агентства « Взгляд-инфо ».

Поводом для столь резкого шага стал конфликт вокруг контрактов, заключенных в октябре 2025 года. Фирма Чайкина взялась за ремонт здания картинной галереи в Музейном историко-краеведческом комплексе им. И. В. Панфилова в Петровске. Общая сумма двух договоров — на ремонт водосточной системы и цоколя — составляла 701 тысячу рублей. Как пояснил предприниматель, его компания, недавно получившая лицензию на работы с объектами культурного наследия, рассматривала этот заказ как возможность зарекомендовать себя на новом рынке.

Однако, по словам директора ООО, в процессе исполнения контрактов заказчик начал вести себя крайне странно. Чайкин утверждает, что глава района Максим Калядин изначально поставил условие о привлечении к работам конкретного субподрядчика — индивидуального предпринимателя, чьи услуги компания-подрядчик оплачивала самостоятельно. После частичного выполнения работ, как заявляет бизнесмен, представители музея под разными предлогами стали затягивать приемку, а в итоге расторгли оба договора в одностороннем порядке, оставив «Стройкоммуникации» без оплаты за практически полностью выполненные работы.

Чайкин выразил уверенность, что его компанию, как новичка на рынке, изначально выбрали в качестве инструмента, нужна была лишь ее лицензия, а после — «выкинули, как котят». Он опасается, что подобный инцидент может привести к включению фирмы в реестр недобросовестных поставщиков и полной потере заказов. В качестве крайней меры для привлечения внимания к ситуации директор объявил о начале бессрочной голодовки.

Журналистам на момент подготовки новости не удалось получить оперативный комментарий от главы Петровского района Максима Калядина. В администрации муниципалитета подтвердили получение устного запроса и пообещали предоставить ответ позже.