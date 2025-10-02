Бизнесмен построил склад на Камчатке без разрешения: суд вынес решение о сносе

Камчатский краевой арбитражный суд постановил демонтировать самовольно построенный производственный склад в Петропавловске-Камчатском, о чем сообщило РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ», ссылаясь на региональную прокуратуру.

В ходе проверки было установлено, что в 2018 году частный предприниматель возвёл производственный склад на земельном участке в главном городе региона. Однако необходимая разрешительная документация у предпринимателя отсутствовала. Срок действия договора аренды земельного участка истек в 2020 году, но владелец продолжал эксплуатировать здание.

Прокуратура подала иск в суд, требуя ликвидации незаконной постройки. Суд удовлетворил требования надзорного органа, признав их правомерными. Следует отметить, что данное решение суда еще не вступило в юридическую силу.

