Бизнесмен Роман Авдеев избавился от всех активов в России

Богатейший бизнесмен Роман Авдеев, занимающий 108-е место в российском списке Forbes с состоянием $1,2 млрд, избавился от своей доли в компании «Россиум», продав ее структурам Сергея Сударикова, состояние которого составляет $1,8 млрд. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

«Хочу поделиться значимым событием в моей жизни: сегодня была завершена сделка по продаже принадлежащей мне доли в концерне «Россиум» структурам Сергея Сударикова. В результате сделки у меня не остается каких-либо активов или бизнес-проектов в России», — написал он.

По словам Авдеева, эта сделка стала «логичным шагом, который завершает многолетнее сотрудничество с Сергеем Судариковым, стартовавшее в 2019 году с подписанием меморандума о стратегическом партнерстве».

Он выразил благодарность своему партнеру «за годы плодотворного сотрудничества» и отметил, что принятое решение даст возможность «уделить время моим близким, особенно детям, и другим важным аспектам жизни, которые не связаны с бизнесом».

Миллиардер не уточнил сумму сделки. Доля Авдеева в «Россиуме» составляла 62%.

Ранее сообщалось, что компания Unilever официально продала свой бизнес в России и Белоруссии группе «Арнест» Алексея Сагала. Сделка включала передачу производственных мощностей в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле.