Unilever закрыл сделку по продаже своего бизнеса в РФ и Белоруссии группе «Арнест»

Компания Unilever официально продала свой бизнес в России и Белоруссии группе «Арнест» Алексея Сагала, сообщил «Коммерсантъ». Сделка включает передачу производственных мощностей в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле.

Хотя сумма сделки не раскрыта, ранее она оценивалась в 35-40 млрд руб.

Как пишет «Коммерсантъ», причиной ухода Unilever с российского рынка стали риски, возникшие после начала специальной военной операции (СВО) на Украине в 2022 году. Летом 2023 года компания пыталась продать активы, но не нашла «жизнеспособного решения». Группа «Арнест» более 17 лет выпускала товары для Unilever.

В 2023 году выручка «Юнилевер Русь» выросла на 4,9%, однако чистая прибыль сократилась на 47,5%. Unilever производит известные бренды товаров личной гигиены, такие как Dove и Rexona.

Группа «Арнест», основанная в 1971 году, владеет брендами «Дихлофос» и «Прелесть», а ее оборот в 2023 году составил 130,8 млрд руб.

Переговоры о сделке между Unilever и «Арнест» начались в сентябре 2024 года. Официальные комментарии от сторон отсутствуют, однако эксперты предполагают, что часть марок может быть передана новому владельцу. Инвестбанкир Илья Шумов отметил, что последняя крупная сделка такого размера произошла в 2023 году.

Ранее сообщалось, что продажи российских аналогов ушедшего из страны «Оземпика» превзошли оригинал.