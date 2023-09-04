Бизнесмен в Ленобласти был признан виновным из-за повреждения воинского захоронения

Как сообщает RT , в Ленобласти был вынесен приговор бывшему гендиректору.

В Ленинградской области бывший генеральный директор компании был признан виновным в повреждении воинских захоронений. Следственный комитет утверждает, что предприниматель умышленно поручил снять грунт с останками погибших воинов.

При этом он знал, что на этом участке находятся утерянные и неучтенные воинские захоронения солдат, которые погибли в годы ВОВ. Эти действия противоречат всем нормам и принципам уважения к памяти умершим.

Преступление было совершено в период с марта по июнь 2021 года. В результате этого, суд вынес приговор, и мужчина был оштрафован на сумму в размере 2 миллиона 400 тысяч рублей.

Подобные действия, связанные с уничтожением или повреждением воинских захоронений, являются неприемлемыми и глубоко оскорбительными. Такие судебные решения отражают важность защиты и сохранения исторического наследия народа.