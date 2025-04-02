Бизнесменам Шатуры рассказали о новых правилах расчета гостей в пунктах общепита

В мероприятии приняли участие бизнесмены округа и представители надзорных органов. Встреча состоялась в коворкинге центра «Возрождение». Подобный формат — не новшество для бизнесменов округа. В этот раз главной темой стал вопрос относительно новых правил расчета гостей в общепите. Изменения вступили в силу с 1 марта.

Спикеры обсудили различные нюансы вопроса. Заместитель начальника отдела оперативного контроля Межрайонной ИФНС России № 10 по Московской области Кристина Токарева разъяснила правила формирования кассовых чеков на предприятиях общественного питания. Она дала также ряд рекомендаций.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Шатура ]

«Порядок расчета в заведениях меняется: сначала кассовый чек, потом оплата. Это позволит избежать проблем, например, обсчета клиента. Также исчезнут жалобы, что после совершения покупки человеку не выдали на руки чек, где прописаны все оплаченные им позиции. Вопроса о том, выдавать или нет фискальный документ, стоять не должно», — рассказала представитель налоговой службы.

Предпринимателям напомнили о важности соблюдения закона. Для этого в первую очередь важно учесть все нюансы. Участники мероприятия солидарны, что трудности неизбежны. Именно поэтому важно проводить встречи в подобном формате. Бизнесмены делились различными опасениями: снижение скорости обслуживания клиентов в заведениях, наделение сотрудников новыми обязанностями. Предприниматели понимают, что любое нарушение приведет к штрафным санкциям. Ответственность всегда будет лежать на работодателе.

Эксперты Роспотребнадзора напомнили о необходимости уведомлять надзорные органы в случае начала любой новой деятельности. Воспользоваться в таком случае рекомендовано сервисом Госуслуг.