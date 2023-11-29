Бизнесмены из подмосковного Красногорска приняли участие в съезде лидеров «ОПОРЫ РОССИИ»

Активное участие в форуме приняли предприниматели Красногорска, которые осуществляют социальные проекты. Среди них основатель семейных классов «СОВА» Любовь Ряховская, организаторы проекта «Городские каникулы», сотрудники клуба для детей и подростков «Лайм». Как подчеркнула Любовь Ряховская, состоялся полезный обмен опытом, который поможет в развитии бизнеса в Красногорске. Были рассмотрены вопросы взаимодействия в образовательном, банковском секторах, туризме, торговле, малом бизнесе.