Бюджет-2026 и корректировка генплана: итоги заседания в Пушкино

Очередное заседание Совета депутатов Городского округа Пушкинский прошло при участии Главы округа Максима Красноцветова, его заместителей, представителей прокуратуры, контрольно-счетной палаты и журналистов.

Депутаты рассмотрели 15 вопросов, среди которых имущественные и земельные темы, а также проект бюджета на 2026 год. Документы прошли предварительное обсуждение на профильных комиссиях.

Председатель Совета Артем Садула отметил, что проект бюджета направят на общественные слушания, после которых он будет вынесен на итоговое утверждение.

Кроме того, депутаты поддержали корректировки генплана в отношении участков в Пушкино и Черкизово. Изменения документа, учитывающие предложения жителей, планируется рассмотреть в 2026 году.