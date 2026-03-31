Бюджет и ЖКХ: ряд важных вопросов рассмотрели на очередном заседании Совета депутатов в Красногорске

На очередном заседании Совета депутатов городского округа Красногорск народные избранники рассмотрели несколько значимых вопросов, касающихся муниципального бюджета, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

Народные избранники утвердили поправки в местный бюджет. Как пояснил председатель Совета депутатов Сергей Трифонов, городская казна пополнится за счет безвозмездных поступлений. По его словам, с экономической точки зрения округ движется в правильном направлении, чему способствует, в том числе, поддержка со стороны региона.

Одним из ключевых решений стало увековечение памяти Сергея Владимировича Батогова — красногорца, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Депутаты единогласно проголосовали за установку мемориальной доски с портретом бойца на здании Петрово-Дальневской школы, где он учился.

Еще одно важное решение коснулось изменений в правилах благоустройства территории городского округа. Утвержденные поправки уточняют распределение зон ответственности между муниципалитетом и управляющими организациями. Как ожидается, это нововведение положительно скажется на состоянии дворовых территорий, поскольку четко закрепит, кто за какой участок отвечает.

Все принятые решения, по оценке депутатов, работают на благо округа и его жителей.