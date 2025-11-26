Бюджетники Саратова вновь останутся без традиционных новогодних премий. Мэр города Михаил Исаев подписал распоряжение, официально отменяющее так называемые «мандариновые» выплаты к концу года. Копия соответствующего документа имеется в распоряжении редакции ИА «Взгляд-инфо».

Как сообщило издание, отмена затронет широкий круг муниципальных служащих — от рядовых сотрудников подведомственных учреждений до высокопоставленных чиновников мэрии и ее структурных подразделений. Исторически эти надбавки, достигавшие для низкооплачиваемых работников с зарплатой около 40 тыс. руб. суммы в 10-15 тыс., формировались из средств, сэкономленных на больничных, вакансиях и неоплачиваемых отпусках.

Для многих сотрудников эти выплаты служили значительным стимулом, однако это уже второй год подряд, когда они не поступают. Причиной стало решение губернатора Романа Бусаргина, который еще в ноябре прошлого года своим распоряжением отменил практику «мандариновых» премий для всех бюджетников региона. Подписание мэром Саратова нового документа лишь подтвердило и закрепило эту норму на муниципальном уровне.

