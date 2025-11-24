Деньги оказались самым желанным подарком россиян на Новый год

Новогодние предпочтения россиян демонстрируют явный сдвиг в сторону практичности и материальной ценности. Согласно исследованию, самым желанным подарком для большинства соотечественников стали деньги — такой вариант выбрали 55% опрошенных. Раскрывая потребительские тренды, доцент Финансового университета Петр Щербаченко пояснил, что свобода самостоятельного распоряжения средствами оказалась важнее традиционной символичности подарков. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что все большую популярность набирают и премиальные категории: путешествия и ювелирные украшения разделили второе место с результатом 46%, отражая стремление либо к ярким впечатлениям, либо к статусным вещам.

По мнению финансиста, последствием этого прагматичного подхода стало заметное отставание классических презентов. Настольные игры и ежедневники оказались на периферии интереса, набрав лишь 14% и 9% соответственно. Даже книги, сохранившие 30% популярности, не смогли конкурировать с технологичными гаджетами, которые предпочитают 39% респондентов.

Он уточнил, что современный россиянин ценит не столько символический жест, сколько практическую пользу или эмоциональную значимость подарка, будь то финансовая свобода, долгожданная поездка или технологичная новинка.

