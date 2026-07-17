Золотая свадьба с бонусом от государства: сколько платят за крепкий брак в Москве и Подмосковье

Экономист Балынин: за 50 лет брака в Москве можно получить до ₽30 тысяч

Общество

Фото: [REGIONS/Андрей Каманин]

В нескольких субъектах России супруги, прожившие в браке полвека и больше, могут получить единовременную выплату от государства. Размер зависит от региона и юбилейной даты — от ₽25 тысяч до ₽75 тысяч. Кандидат экономических наук Игорь Балынин в беседе с «ФедералПресс» перечислил регионы с такой практикой и рассказал о суммах.

Как напомнил экономист, в Москве выплаты привязаны к конкретным датам: за 50 лет брака положено ₽29 651, за 55 лет — ₽37 062, за 60 лет — ₽37 062, за 65 и 70 лет — ₽44 473.

В Московской области семейным парам при праздновании юбилея совместной жизни выплачивается единовременное пособие. Его размер зависит от количества прожитых лет и составляет: за 50 лет — ₽5 тыс., 55 лет — ₽6 тыс., 60 лет — ₽7 тыс., 65 лет — ₽8 тыс., а за 70 и более лет — ₽9 тыс.

В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах (ХМАО и ЯНАО) подход прямой: сколько лет в браке, столько тысяч рублей (₽50 тыс., ₽55 тыс., ₽60 тыс., ₽65 тыс., ₽70 тыс.).

В Санкт-Петербурге суммы зависят от места жительства супругов. Если оба зарегистрированы в городе, выплаты составляют ₽50 тыс., ₽60 тыс., ₽70 тыс. и ₽75 тыс. (за 50, 60, 70 и 75 лет соответственно). Если один супруг живет в Петербурге, а второй — в Ленинградской области, суммы вдвое меньше: ₽25 тыс., ₽30 тыс., ₽35 тыс. и ₽37,5 тыс.

В Хабаровском крае с 2021 года действует единая выплата «За супружеское долголетие» — ₽25 тыс. для всех пар, проживших в браке 50 лет и более.

Экономист назвал такую практику полезной и важной для укрепления института семьи. По его мнению, регионам, где подобные выплаты пока не введены, стоит перенять этот опыт, тем более что поддержка крепких семей отвечает национальным целям развития государства.

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