Рассекречен новый роман звезды сериала «Чики» Горбачевой

Свадьба Иды Галич, которая прошла в Северной Осетии, стала главным событием светской хроники июля. Но внимание публики привлекла не только сама невеста и ее избранник Олег Ледвич, но и одна из гостей — актриса Ирина Горбачева. Как пишет The Voice, она появилась на торжестве в компании 41-летнего художника Дмитрия Горбунова, и их поведение не оставило сомнений: между ними зародился роман.

Ирина опубликовала серию снимков со свадьбы, и на многих кадрах запечатлена вместе с Дмитрием. Они сидели рядом во время церемонии, а когда внезапно начался ураган с ливнем, Горбунов не растерялся и заключил актрису в объятия, чтобы согреть.

Фотограф Тая Заяц запечатлела влюбленных и на природе: они позировали в поле, обнявшись. Публикация вызвала шквал комментариев, но сама Горбачева не стала комментировать новый роман, предпочтя высказаться лишь о свадьбе подруги. Она пожелала Иде и Олегу, чтобы их жизнь была такой же яркой и красивой, как это торжество.

Отметим, что у 35-летней актрисы за плечами два брака — с актером Григорием Калининым и украинским музыкантом Антоном Савлеповым. Ирина не афиширует личную жизнь, но недавно призналась, что не может иметь детей после перенесенной операции по удалению яичников. Несмотря на это, актриса выглядит счастливой.

Ранее сообщалось, что Ирина Горбачева подралась с Екатериной Новиковой на свадьбе Иды Галич.