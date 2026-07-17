90-миллионная жемчужина найдена под Воронежем: ученые впервые описали ископаемое чудо из мелового периода

Настоящее чудо палеонтологии извлекли из морских отложений под Воронежем — жемчужину, которая пролежала в земле около 90 миллионов лет, и это первое в России подобное ископаемое из мелового периода, которое удалось описать ученым. Об этом сообщает Lenta.ru.

Как выяснили специалисты МГУ и ГИН РАН, жемчужину образовали иноцерамиды — гигантские моллюски с массивными раковинами, которые были постоянными обитателями меловых морей. Именно их мощный кальцитовый слой позволил сохранить драгоценность на протяжении десятков миллионов лет.

С помощью высокоразрешающей микрокомпьютерной томографии ученые заглянули внутрь и нашли центр роста — ядро, которое, скорее всего, стало песчинкой или инородным телом, попавшим в раковину и запустившим процесс образования жемчуга.

Ранее палеонтолог из Челябинска открыл новый вид цикады и назвал его в честь себя.