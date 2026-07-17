Киркоров сбросит 10 лет из-за новых виниров

Народный артист РФ Филипп Киркоров решил обновить улыбку. Артист планирует установить новые виниры, и его стоматолог Глеб Пекли уже рассказал о предстоящем эффекте, пишет Super.

По словам врача, изменения коснутся не только зубов, но и общего восприятия лица певца.

Фото: [ скриншот видео ]

«За пять минут помолодел на 10 лет», — заявил Пекли, объяснив, что речь идет о визуальной коррекции без хирургического вмешательства.

Стоматолог отметил, что правильная установка виниров позволяет гармонизировать подбородок, нижнюю треть лица, лоб и среднюю часть. Эффект, по его словам, будет достигать за счет изменения высоты зубов и формы улыбки, а не пластических операций.

Киркоров не скрывает: он уже не раз прибегал к помощи специалистов по коррекции внешности. Ранее артист рассказывал о липосакции, коррекции фигуры и ринопластике.

Ранее стало известно, во сколько обходится ремонт московского пентхауса Филиппа Киркорова.