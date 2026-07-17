«Мне искренне жаль»: Лепс извинился перед россиянами за слова о зарплатах

Народный артист РФ Григорий Лепс оказался в центре скандала после своих недавних высказываний о доходах россиян. В одном из подкастов певец выразил недоумение тем, как многие семьи «умудряются» жить на 200-300 тысяч рублей в месяц. Эти слова вызвали бурное обсуждение в Сети, и артист решил публично извиниться, пишет Super.

В своем телеграм-канале Лепс объяснил, что не хотел никого унизить или оскорбить. Он подчеркнул, что сам вырос в небогатой семье и прекрасно знает цену деньгам.

«Мне искренне жаль, что мои слова вызвали обсуждение. Я с большим уважением отношусь к людям, которые своим трудом обеспечивают семьи», — написал певец.

Он признал, что его высказывание могло прозвучать неуважительно, и попросил прощения у всех, кого оно задело. В конце он пожелал всем здоровья, счастья, благополучия и мира в доме.

Ранее народный артист России Григорий Лепс признался, что имеет долг в размере $18 млн.