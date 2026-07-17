Лисы не убегают, а ластятся: как распознать больного зверя

В ХМАО лабораторно подтверждено 11 случаев бешенства среди животных, еще 27 подозрений находятся на проверке. Больше всего эпизодов выявлено в Ханты-Мансийске, Октябрьском и Советском районах, а также в Нягани и Урае. Специалисты предупреждают: болезнь смертельна, если вовремя не обратиться за помощью. Об этом пишет ugra-news.ru .

В прошлом году в регионе было всего два подтвержденных случая бешенства, нынешний рост эпидемиологи называют тревожным сигналом. Вирус поражает нервную систему, и без экстренного лечения исход всегда летальный, напоминает врач-эпидемиолог Когалымской городской больницы Анастасия Петрика.

Заражение происходит только через прямой контакт — укусы, царапины или ослюнение поврежденной кожи и слизистых. Переносчиком может быть любое теплокровное животное: от дикой лисы до домашней собаки.

Особую опасность представляют лисы. Зараженный зверь теряет инстинкт самосохранения и вместо бегства может вести себя доверчиво и даже ласково, предупреждает главный специалист Когалымского отдела Сургутского лесхоза Вадим Бондаренко.

«Люди видят ручную лису, хотят ее покормить, погладить. А она уже больна. Даже царапины зубами достаточно, чтобы вирус попал в организм», — объяснил Бондаренко.

Отдельный риск — домашние питомцы. Акция «Не бросай меня на даче» обращает внимание на проблему: тысячи собак и кошек остаются без присмотра в садоводствах и поселках. Именно они чаще всего контактируют с дикими животными и становятся переносчиками инфекции.

При любом укусе или царапине медлить нельзя. Пострадавшему вводят антирабический иммуноглобулин или вакцину в зависимости от характера повреждения. Первый укол делают в день обращения, затем — на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й дни. Заранее привиться от бешенства нельзя, это экстренная мера. Только своевременный визит к врачу может спасти жизнь.