Бюджетный кроссовер из Индии: в России стартовали продажи Suzuki S-Presso

Доступная альтернатива отечественному автопрому

В условиях трансформации рынка внимание дилеров и покупателей сместилось в сторону сверхлегких и экономичных машин. Одной из самых ярких новинок стал Suzuki S-Presso — автомобиль, изначально разработанный подразделением Maruti Suzuki для индийского рынка. В России цены на модель стартуют от 1,49 млн рублей, что делает его серьезным конкурентом продукции АвтоВАЗа. Для сравнения: цена на LADA Niva Travel начинается от 1,528 млн рублей, а УАЗ «Хантер» и вовсе перешагнул отметку в 1,7 млн рублей.

Технические особенности и оснащение

S-Presso построен на платформе Heartect, которая обеспечила автомобилю рекордно низкий вес — около 750–770 кг. При этом машина обладает внушительным для своего класса дорожным просветом в 180 мм, что позволяет уверенно передвигаться по проселочным дорогам.

Основные характеристики модели:

Двигатель: Проверенный временем 1,0-литровый агрегат K10 (67 л. с.).

Трансмиссия: Пятиступенчатая роботизированная коробка AGS.

Опции: Несмотря на бюджетный статус, в комплектацию входят кондиционер, мультимедиа с 9-дюймовым экраном, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также литые диски.

На текущий момент самые выгодные предложения зафиксированы в Тюмени (от 1,49 млн рублей), а во Владивостоке аналогичные машины предлагают привезти под заказ по цене около 1,545 млн рублей.