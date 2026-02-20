Бюрократия против подвига: потерявшая сына на СВО мать 15 детей не прошла отбор из-за формальностей

Причинами стали административные штрафы ее мужа за превышение скорости 30-летней давности и история с приемным ребенком, которого семья была вынуждена отдать в интернат из-за тяжелого поведенческого расстройства. Об этом женщина рассказала в беседе с ИА «Регнум».

Старший сын россиянки в 2024 году подписал контракт и ушел на СВО старшим огнеметчиком штурмовой роты. В сентябре того же года он погиб при выполнении боевой задачи на андреевском направлении. Вскоре после трагедии Елена Заяц собрала все необходимые документы, характеристики, грамоты и благодарности, но получила отказ из-за несоответствия критериям. Чиновники указали на старые административные штрафы мужа за превышение скорости, а также на его привод в полицию в 16-летнем возрасте, когда его хотели привлечь к ответственности за кражу бензина, но дело тогда прекратили.

Отдельной строкой в отказе значилась история с приемным сыном, которого Заяц забрала из роддома, но позже отправила в интернат. Женщина объяснила, что с возрастом у мальчика проявилось тяжелое поведенческое расстройство, он начал проявлять агрессию к другим детям. После обследований врачебная комиссия рекомендовала перевести ребенка в специализированное учреждение, чтобы защитить его самого и окружающих.

«Никаких судимостей ни у кого из нас нет. Но на награду меня из-за этого выдвинуть не могут. Неужели это может перечеркнуть, что я 15 детей вырастила, сына потеряла на СВО?» — заявила Заяц.

При этом у женщины уже есть другие награды. В декабре 2022 года губернатор Томской области Владимир Мазур лично вручал ей региональную награду «Родительская доблесть» за многолетний труд по воспитанию детей. В ноябре 2023 года ей присвоили общественное звание «Мать-героиня» от «Союза женских сил» в Москве. Однако государственное звание, учрежденное указом президента и дающее право на федеральные выплаты, многодетная мать получить не смогла. В случае присвоения ей полагались бы орден в виде золотой звезды с бриллиантом и эмалью, а также единовременное денежное поощрение в размере одного миллиона рублей.