Бюст флотоводца, качели и сухой фонтан: коломенский сквер станет эталоном комфортной городской среды

В подмосковной Коломне завершается масштабное преображение сквера имени адмирала Сергея Горшкова, где появились новые дизайнерские элементы. Работы проводятся в рамках губернаторской программы «Формирование современной комфортной городской среды» по поручению Андрея Воробьева.

Возле городского ЗАГСа устанавливают сухой фонтан, качели и уникальную фотозону, выполненную в форме традиционного коломенского резного наличника. Уже выполнено более 90% запланированных работ: уложена контрастная плитка, смонтированы фонари и скамейки, создана безбарьерная среда с пандусами для колясок и велосипедов. Исторический облик пространства сохранен — бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза адмирала Горшкова остается центральным элементом композиции.

Как сообщил глава городского округа Александр Гречищев, обновленное общественное пространство планируется открыть до конца текущего года. На следующий теплый сезон запланированы дополнительные работы по озеленению, включая высадку декоративных кустарников и многолетних растений, а также обустройство цветочных клумб.