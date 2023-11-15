Бюст генерал-лейтенанта Алексея Бесчастнова установили в школе во Фряново
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Щёлково]
Бюст генерал-лейтенанта Алексея Бесчастнова установили в школе №25 имени И. А. Копылова во Фряново. Торжественная церемония открытия объекта состоялась в среду, 15 ноября.
В мероприятии приняли участие учителя и школьники, представители духовенства, члены Международной ассоциации ветеранов подразделения «Альфа», преподаватели Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина, а также юнармейцы.
В рамках церемонии почтили память Бесчастнова и возложили цветы к памятнику. Также прошел небольшой концерт.
Как отметил глава Щелково Андрей Булгаков, городской округ является малой Родиной многих известных людей, и воспитание подрастающего поколения на их примерах помогает сохранить историю родного края.
Алексей Бесчастнов родился и вырос во Фряново. Он внес значительный вклад в развитие отечественной разведки и контрразведки. Был награжден пятнадцатью орденами и девятнадцатью медалями.