Бюст генерал-лейтенанта Алексея Бесчастнова установили в школе во Фряново

Бюст генерал-лейтенанта Алексея Бесчастнова установили в школе №25 имени И. А. Копылова во Фряново. Торжественная церемония открытия объекта состоялась в среду, 15 ноября.

В мероприятии приняли участие учителя и школьники, представители духовенства, члены Международной ассоциации ветеранов подразделения «Альфа», преподаватели Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина, а также юнармейцы.

В рамках церемонии почтили память Бесчастнова и возложили цветы к памятнику. Также прошел небольшой концерт.

Как отметил глава Щелково Андрей Булгаков, городской округ является малой Родиной многих известных людей, и воспитание подрастающего поколения на их примерах помогает сохранить историю родного края.

Алексей Бесчастнов родился и вырос во Фряново. Он внес значительный вклад в развитие отечественной разведки и контрразведки. Был награжден пятнадцатью орденами и девятнадцатью медалями.