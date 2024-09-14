Бюст Героя России Александра Потапова открыли в Балашихе
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
Бюст Героя России Александра Потапова появился во Владимирском парке в микрорайоне Дзержинского. Торжественная церемония открытия состоялась в День города Балашихи. В ней приняли участие глава городского округа Сергей Юров, командир дивизии Дмитрий Кузнецов, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, Советник Главы, социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» Наталья Махонина, вдова Героя Анастасия Потапова, его дочери, а также военнослужащие и товарищи Александра.
«Сегодня важный и значимый день для нашего города. В его день рождения мы открываем бюст нашему герою Александру Потапову. Саша отдал за нас с вами, за нашу родину самое дорогое, что у него было - свою жизнь. Вместе с ребятами, всеми, кто сегодня там, на линии боевого соприкосновения, он делал всё возможное, чтобы приблизить нашу победу. И наша самая главная задача - хранить память о его подвиге. Здесь в микрорайоне Дзержинского его именем названа улица, здесь создан прекрасный мурал с портретом Героя. И сегодня мы открываем бюст. Уверен, что мы будем приходить сюда и вспоминать о его подвиге многие годы. Я благодарен руководству и личному составу дивизии за то, как выстроена работа с семьями военнослужащих, погибших ребят», - сказал глава округа Сергей Юров.
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
Бюст Героя создал житель Балашихи, скульптор Александр Ноздрин из бронзы. Окончательный вариант согласовывала вдова Александра Анастасия.
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
«Сегодня мы открываем его бюст. В августе 2022 года он совершил подвиг. Ежегодно к дате гибели администрация устраивает памятные мероприятия, которые очень нужны нашей семье, будущему поколению. Мой муж был достойным примером мужества и отваги. На годовщину гибели в 23 году мы открывали мурал на доме, в котором жили, в этом году мы открываем бюст»,- сказала Анастасия Потапова.
Александр Потапов – инструктор группы специального назначения «Витязь», участник специальной военной операции. 30 августа 2022 года ВСУ открыли огонь по одному из жилых районов Изюма. Александр закрыл собой двух мирных жителей, но сам погиб. Указом президента РФ он удостоен звания Героя России и посмертно награжден медалью «За отвагу». У Александра осталась жена и трое дочерей, одна из которых родилась уже после его смерти.