Бюст Героя России Александра Потапова открыли в Балашихе

«Сегодня важный и значимый день для нашего города. В его день рождения мы открываем бюст нашему герою Александру Потапову. Саша отдал за нас с вами, за нашу родину самое дорогое, что у него было - свою жизнь. Вместе с ребятами, всеми, кто сегодня там, на линии боевого соприкосновения, он делал всё возможное, чтобы приблизить нашу победу. И наша самая главная задача - хранить память о его подвиге. Здесь в микрорайоне Дзержинского его именем названа улица, здесь создан прекрасный мурал с портретом Героя. И сегодня мы открываем бюст. Уверен, что мы будем приходить сюда и вспоминать о его подвиге многие годы. Я благодарен руководству и личному составу дивизии за то, как выстроена работа с семьями военнослужащих, погибших ребят», - сказал глава округа Сергей Юров.