Бюст Героя России Владимира Никишина открыли в школе № 26 в День знаний в Балашихе

«Сегодня важный и значимый день - начало нового учебного года. Поздравляю, вас ребята, наших педагогов, родителей с этим днем. Сегодня в вашей школе еще одно значимое событие. В прошлом году по постановлению губернатора Московской области вашей школе присвоено имя Героя России Владимира Николаевича Никишина. Человек, который ценой своей жизни защитил своих боевых товарищей, защитил нашу страну. Сегодня в этот важный день открытие бюста - памятника Владимира Николаевича здесь на территории школы- это важное событие, которое позволит всем нам вместе, жителям нашего города сохранить память об этом выдающемся человеке», - сказала Сергей Юров.