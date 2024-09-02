Бюст Героя России Владимира Никишина открыли в школе № 26 в День знаний в Балашихе
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
Бюст Героя России Владимира Никишина открыли в школе № 26 в День знаний в Балашихе. На церемонии открытия присутствовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава округа Сергей Юров, Герой России Александр Шептухин, родственники Владимира Никишина, педагоги и школьники.
«Сегодня важный и значимый день - начало нового учебного года. Поздравляю, вас ребята, наших педагогов, родителей с этим днем. Сегодня в вашей школе еще одно значимое событие. В прошлом году по постановлению губернатора Московской области вашей школе присвоено имя Героя России Владимира Николаевича Никишина. Человек, который ценой своей жизни защитил своих боевых товарищей, защитил нашу страну. Сегодня в этот важный день открытие бюста - памятника Владимира Николаевича здесь на территории школы- это важное событие, которое позволит всем нам вместе, жителям нашего города сохранить память об этом выдающемся человеке», - сказала Сергей Юров.
Владимир Никишин - летчик, участник специальной военной операции. В декабре 2022 года Владимир выполнял боевой вылет в селе Клещеевка. По самолету был нанесен удар. Экипаж бомбардировщика направил подбитый самолет на танковую колонну противника. Звание Героя России Владимиру Никишину присвоено посмертно. Постановлением губернатора региона в августе 2023 года школе № 26 в микрорайоне Авиаторов, где жил Герой, присвоено имя Владимира Никишина. Также в школьном музее открыта экспозиция, посвященная подвигу майора «Летчики не умирают. Они улетают и не возвращаются».