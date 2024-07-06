Бюст Героя-танкиста Ивана Голуба открыли в Кантемировской дивизии

Бюст Героя-танкиста Ивана Голуба работы волоколамского художника Дмитрия Савельева, выполненный по просьбе командования одного из полков, открыли в Кантемировской дивизии. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Волоколамского городского округа.

Гвардии младший лейтенант Иван Голуб, удостоенный посмертно в 1944 году звания Героя Советского Союза, приказом министра обороны в 1965 году навечно зачислен в списки личного состава гвардейской Кантемировской дивизии. Славный воин служил и служит примером для многих поколений танкистов.

«Меня вдохновила история потрясающих подвигов Ивана Платоновича. А к тому же сильное впечатление произвела фотография танкиста: мужественный облик молодого героя, его чеканные черты, мудрость воина. Я с удовольствием взялся за интересную работу, которая меня сразу увлекла!» — рассказал Дмитрий Савельев.

Художник трудился в своей мастерской в Осташеве около месяца. Итогом творчества Савельева стал вырезанный по его собственной технологии из пеноплекса портрет защитника Отечества. Скульптура покрыта стеклопластиком. Примечательно, что в планах художника — работа над новыми аналогичными заказами кантемировцев.