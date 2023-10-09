Бьюти-эксперт рассказала, как выбрать идеальный парфюм
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Иногда для полноты образа как будто бы не хватает какой-то детали. И чаще всего ею оказывается аромат. Правильно подобранные духи могут стать визитной карточкой стиля, как пишет портал «Дни.ру». Однако, сейчас существует настолько огромный выбор парфюмов, что найти подходящий стало довольно сложно.
Поэтому на помощь пришла Татьяна Шендерман, бьюти-эксперт интернет-магазина Shopping Live. Она рассказала о том, как не прогадать с выбором качественного аромата.
Во-первых, нужно проанализировать свой стиль и изучить звучание разных нот, начиная от древесных и заканчивая цитрусовыми. А если раньше уже приходилось пользоваться духами, то следует оценить, насколько они вам нравились.
Поскольку ароматы чаще всего состоят из трех нот, то обращать внимание стоит на базовую и самую стойкую, которая оставляет за собой тот самый «шлейф». Его можно услышать при испарении аромата. Чтобы понять, как он взаимодействует с кожей, нужно нанести немного парфюма на запястье и проходить так некоторое время, оценивая, насколько с ним комфортно.