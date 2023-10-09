Бьюти-эксперт рассказала, как выбрать идеальный парфюм

Иногда для полноты образа как будто бы не хватает какой-то детали. И чаще всего ею оказывается аромат. Правильно подобранные духи могут стать визитной карточкой стиля, как пишет портал «Дни.ру» . Однако, сейчас существует настолько огромный выбор парфюмов, что найти подходящий стало довольно сложно.

Поэтому на помощь пришла Татьяна Шендерман, бьюти-эксперт интернет-магазина Shopping Live. Она рассказала о том, как не прогадать с выбором качественного аромата.

Во-первых, нужно проанализировать свой стиль и изучить звучание разных нот, начиная от древесных и заканчивая цитрусовыми. А если раньше уже приходилось пользоваться духами, то следует оценить, насколько они вам нравились.

Поскольку ароматы чаще всего состоят из трех нот, то обращать внимание стоит на базовую и самую стойкую, которая оставляет за собой тот самый «шлейф». Его можно услышать при испарении аромата. Чтобы понять, как он взаимодействует с кожей, нужно нанести немного парфюма на запястье и проходить так некоторое время, оценивая, насколько с ним комфортно.