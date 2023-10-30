БК «Химки» выиграл домашний матч против «ЦСКА-2» в рамках Суперлиги

Баскетбольный клуб из Химок обыграл молодёжную команду «ЦСКА-2» со счётом 91:76. Встреча прошла в рамках шестого тура нового сезона Суперлиги, сообщили в пресс-службе клуба.

В первой четверти игры химчане завладели преимуществом и обеспечили отрыв в 13 очков. Во второй четверти соперники сократили разницу до 10 очков, но команда Андрея Мальцева провела ряд удачных комбинаций и не дала «ЦСКА-2» приблизиться к победе.

«Не вся игра проходила под нашим контролем. Мы хорошо начали, повели, забили легкие мячи. В третьей четверти очень быстро заработали фолы, но опыт и мастерство наших игроков помогли сделать большой отрыв и победить. Мы шаг за шагом улучшаем свои навыки, с каждой игрой команда становится все лучше», — отметил главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Андрей Мальцев.

Самыми результативными игроками стали Евгений Фидий и Дмитрий Незванкин, которые набрали по 15 очков. Кроме того, 13 очков заработали Александр Мальцев и Дмитрий Коршаков.

Следующий матч БК «Химки» сыграет 1 ноября в рамках Кубка России. Встреча пройдёт в баскетбольном центре «Химки» против команды «Русичи» из Курска.

Начало игры в 19:00. Вход свободный.

Онлайн трансляция будет доступна на официальном сайте Российской федерации баскетбола, а также на сайте баскетбольной команды: https://bckhimki.com/.