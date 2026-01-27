Благодарность и слезы счастья: в Химках жильцы скинулись на премию дворнику

В химкинском жилом комплексе «Город Набережных» проявили редкую для сферы ЖКХ инициативу. Вместо традиционных жалоб жители организовали сбор средств и вручили премию в 31 тысячу рублей дворнику, чья добросовестная работа в зимний период не осталась незамеченной, пишет REGIONS .

Акция началась с обсуждения в общем чате и завершилась личным вручением конверта удивленному работнику. Поводом для благодарности стало качественное исполнение обязанностей. Соседи отметили, что дворник не ограничивается формальной уборкой, а тщательно вычищает территорию, не оставляя снежных накатов. Его трудовая дисциплина — работа с утра до вечера — также вызвала уважение жильцов.

«Двор и дорожки с наружной стороны все чистые. Работает не покладая рук с утра до вечера. Предлагаем скинуться ему на премию», — цитируют инициаторов обсуждения в домовом чате.

Сумма собиралась по принципу «кто сколько может» — взносы варьировались от 100 до 500 рублей. В результате десятки соседей стали соучастниками благого дела. Удалось собрать 31 тысячу рублей. Как отмечают в соцсетях, дворник был искренне удивлен такому вниманию, поскольку привык просто хорошо выполнять свою работу.

Примечательно, что в Подмосковье многие дворники не только ответственно подходят к работе, но и радуют горожан своим креативом. Так, в Химках работник при уборке снега создал поздравительную открытку для настроения жителей.