«И все это лишь одной лопатой!»: дворник-перфекционист покорил жителей Химок

Обычная зимняя уборка на станции Левобережная в Химках неожиданно переросла в создание уличного арт-объекта. Дворник, чье имя пока остается неизвестным, продемонстрировал не только трудолюбие, но и художественный талант, превратив снегоуборочную лопату в инструмент для «снежной каллиграфии», пишет REGIONS .

На сугробе у пешеходного перехода дворник вырезал идеально ровную надпись «С Новым годом, Химки!», которая моментально привлекла внимание горожан и разлетелась по социальным сетям.

Вместо стандартного, порой унылого, вида убранного тротуара жители получили повод для позитивной эмоции по дороге на работу или домой. Подобные инициативы, как отмечают в комментариях, не требуют дополнительных бюджетных затрат, но значительно повышают эмоциональный комфорт в публичном пространстве.

«И все это лишь одной лопатой, поразительно!», — высказались жители.

Феномен, уже окрещенный в сети «лопатописью», наглядно показывает, как любовь к своему делу и внимание к деталям могут преображать рутинные процессы. Горожане в шутку призывают администрацию поощрить талантливого работника, видя в его поступке пример ответственного и творческого отношения к своей работе.

Впрочем, Подмосковье место романтичное. Совсем недавно жители Егорьевска нашли в парке «говорящий» сугроб с трогательным признанием.