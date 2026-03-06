Благодарность, цветы и овации: в преддверии 8 Марта в Городском округе Пушкинский прошел концерт для виновниц торжества

Виновниц торжества поздравляли почетные гости мероприятия: депутат Московской областной Думы Михаил Ждан, заместитель главы округа Елена Панькив, председатель Совета депутатов Городского округа Пушкинский Артем Садула, руководитель организации «Радость моя» Инна Орлова.

Со сцены в адрес женщин прозвучали теплые слова. Выступающие благодарили их за проявление заботы и необыкновенную поддержку. Спикеры оценили умение женщин создавать уютную атмосферу не только дома, но и в обществе.

Главным подарком стал масштабный концерт. Творческие коллективы округа выступили с яркими танцевальными и вокальными номерами и получили награду — восторженные взгляды зрителей, добрые улыбки и радость. Каждый номер наполнил зал теплом.

В завершении праздника раздались бурные овации. Сдерживать эмоции не получалось. Каждый в зале осознавал, что 8 Марта — возможность выразить слова благодарности всем женщинам за их внутреннюю силу и умение делать мир добрее.