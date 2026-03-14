Благодатный огонь предупредит о конце света: что будет на Пасху 2026

В преддверии Пасхи верующие задаются вопросом о схождении святыни в Иерусалиме. Эксперт напомнил о трех исторических случаях, когда пламя не появлялось, и объяснил, какие условия необходимы для чуда.

Православные готовятся встретить один из главных праздников, ожидая схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня. Традиционно это событие происходит в Великую Субботу, которая в 2026 году выпадает на 11 апреля. Однако история знает примеры, когда чуда не случалось.

Религиовед из Ногинска Евгений Игнатенко напомнил о трех задокументированных эпизодах отсутствия огня. В 1101 году крестоносцы не пустили православных в храм, и пламя не появлялось целые сутки. Ситуация разрешилась лишь после того, как двери открыли. В 1579 году патриарху Софронию IV запретили вход в собор, и он несколько дней молился снаружи. Тогда огонь ударил из колонны, расколов ее. Третий случай произошел в 1923-м из-за ограничений, введенных британцами для молодежи, что также привело к задержке.

По словам ученого, первые свидетельства о явлении огня относятся еще к апостольским временам. Современная наука бессильна дать полное объяснение феномену. Исследователи из Курчатовского института фиксировали необычные электромагнитные импульсы непосредственно перед схождением. Эти вспышки напоминают разряды, однако их происхождение остается загадкой.

Эксперт подчеркнул, что огонь появляется только при соблюдении определенных условий. Важны духовная чистота участников церемонии и присутствие представителей всех конфессий. Любые нарушения традиций в прошлом исправлялись через восстановление справедливости и единства верующих.

В предании говорится, что прекращение схождения могло бы означать приближение конца времен. Однако последние столетия доказывают: даже в периоды конфликтов огонь возвращается.