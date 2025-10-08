Благородный цвет и качественные материалы: как проходит обновление подпорной стены на въезде в Каширу

Знакомство с Каширой начинается с подпорной стены. Для создания благоприятного образа города с первой минуты посещения объект решили отремонтировать.

В настоящее время монтаж каркаса практически завершен. Работы выполняет подрядчик. Следующий этап — облицовка каркаса с применением современных качественных материалов.

Для отделки подпорной стены выбрали белый цвет, который ассоциируется с благородностью. Он станет фоном для будущих изображений, которые символизируют историю и культуру края. Все работы по обновлению подпорной стены планируется завершить к 30 октября. Предполагается, что обновленный объект станет визитной карточкой и украшением Каширы.

В Московской области в настоящее время реализуется комплексное благоустройство 135 общественных территорий. Как сообщал губернатор региона Андрей Воробьев, работы ведутся, в том числе в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни» и охватывают парки, лесопарковые зоны, набережные, пешеходные пространства и скверы.

Ранее сообщалось, что в Кашире идет масштабное обновление системы водоотведения.