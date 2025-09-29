В Кашире идет масштабное обновление системы водоотведения при поддержке губернатора
В городском округе Кашира реализуется крупномасштабная модернизация системы водоотведения. Эта инициатива стала возможной благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева.
В рамках проекта ведется реконструкция сразу шести участков канализационных коллекторов, суммарная длина которых превышает 10 километров. Это позволит существенно улучшить характеристики и повысить надежность коммунальной инфраструктуры всего округа.
Глава Каширы Роман Пичугин лично проконтролировал ход работ на одном из наиболее важных участков – между канализационными насосными станциями №3 и №7, который предназначен для сбора сточных вод из района Кашира-1. По его информации, степень готовности этого участка на данный момент достигает 85%, и завершение всех запланированных мероприятий намечено на конец 2025 года.
«Здесь готовность уже составляет 85%. Все работы здесь завершатся в этом году. Участок протяженностью 900 метров и мощностью 3 тысячи кубометров в сутки позволит существенно повысить надёжность и эффективность работы всей системы канализования», - подвел итоги проверки Роман Пичугин.