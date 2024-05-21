Благотворительная акция «Дети вместо цветов» пройдет в сентябре

Акция объединяет учителей, учащихся и их родителей со всей России. В 2023 году вместе с Фондом «Алеша» в ней приняли участие 1,4 тысячи школ из 610 городов и сел страны. Благодаря собранным в ходе акции средствам удалось определить точный диагноз Далиле Левичевой, провести малоинвазивную операцию по удалению кисты холедоха и подготовить девочку к трансплантации костного мозга, которая будет проведена по протоколу лечения.

Задача акции: сохранить традиции праздника и оказать помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Родительский комитет обсуждает с родителями учеников намерение принять участие в благотворительной акции, и в случае положительного решения осуществляет сбор денежных средств для участия класса в акции. Часть собранной суммы идет на покупку одного общего букета для классного руководителя, а остальные средства переводят в фонд «Алеша» на лечение ребенка с самым срочным сбором.

Пожертвование от каждого класса можно будет проверить на сайте aleshafond.ru в разделе «Поступления». По окончании акции фонд предоставит документацию и открыто анонсирует собранную совместно с участниками сумму.

Принять участие в акции могут все желающие. Сумма пожертвования может быть абсолютно любой. Все участники акции могут абсолютно бесплатно получить атрибутику для праздничной линейки или классного часа, а также благодарственные письма и подарки от партнеров мероприятия.