Благотворительная акция пройдет в Электростали

19 августа в городском округе Электросталь пройдет акция «Добрый шкаф». Об этом рассказали в социальных сетях администрации муниципалитета.

В Центральную детскую библиотеку «Буратино» любой желающий может привезти б/у одежду, обувь или аксессуары. Главное, чтобы вещи были в хорошем состоянии. Помимо этого, неравнодушные могут поделиться игрушками, книгами, кухонными принадлежностями или предметами для дома.

Все вещи передадут людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Также любой, кому сейчас нужна помощь, может прийти по адресу улица Победы, дом 17, корпус 1, чтобы взять необходимые вещи. Акция пройдет с 10 до 13 часов.

Ранее мы писали, что в городском округе Электросталь завершился второй этап подмосковного фестиваля «Город танцует в парках».