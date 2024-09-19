Благотворительная выставка-пристройство собак «Домой» пройдет в Солнечногорске

Благотворительная выставка животных из приюта «Домой» пройдет в Солнечногорске в выходные. Все желающие смогут найти себе нового друга и забрать питомца домой, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На мероприятии представят два десятка собак и кошек, которые находятся в поиске дома. Все животные здоровы, стерилизованы и привиты.

Также в программе — мастер-классы, конкурсы, консультации специалистов по уходу за животными, лотерея и концерт. Помимо этого, владельцы домашних животных смогут зарегистрировать, чипировать и привить своих питомцев от бешенства.

Организатором выставки выступает благотворительный фонд помощи животным «Дарящие надежду».