Благотворительный фонд Егора Крида оказал помощь семьям в Подмосковье

Российский исполнитель Егор Крид сообщил в своем телеграм-канале, что его благотворительный фонд помощи «Русский Крест», созданный совместно с Умаром Кремлевым, провел в Серпухове акцию поддержки для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

По словам артиста, двум семьям были вручены ключи от новых квартир. Жилье получили Владимир — отец-одиночка, воспитывающий троих сыновей, а также Алена, мама четверых детей.

Кроме того, Крид выступил перед жителями города, поздравив их с 686-летием «Большого Серпухова».

Музыкант выразил благодарность всем, кто пришел на мероприятие, и отметил, что надеется вдохновить своим примером других на добрые дела и помощь тем, кто особенно нуждается в поддержке.

