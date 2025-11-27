Благотворительный проект «Дорога добра» реализуют в Химках с 28 ноября по 1 декабря. Местом проведения мероприятия станет GOPARK Hotel, сообщили организаторы — НКО «Музотдел» г. Москва.

Цель мероприятия — раскрытие лидерского и творческого потенциала, развитие уверенности в себе, формирование патриотизма и социальной ответственности через образовательную и культурную программу для юных жителей Белгородской, Курской и Орловской областей в возрасте от 12 до 14 лет.

Планируется, что в мероприятии примут участие 90 подростков и не менее 10 сопровождающих.