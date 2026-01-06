Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском послании призвал к совершению добрых дел и диалогу с неверующими. Обращаясь к верующим, предстоятель Русской православной церкви обозначил праздник как время надежды, мира и тихой радости, пишет РИА Новости.

Он призвал делиться этими чувствами с окружающими, оказывать помощь нуждающимся и утешать скорбящих, называя такие поступки способом стать «воистину Христовым благоуханием». В послании также содержится прямое обращение к тем, кто, по словам патриарха, находится «вне спасительной ограды Церкви».

Кирилл призвал их «открыть свое сердце» Богу, напомнив о евангельском свидетельстве любви к человечеству. Для верующих же путь к близости с Богом, согласно посланию, лежит через следование заповедям, терпение, любовь к ближним и участие в церковных таинствах.

