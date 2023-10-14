Благоустроенную пешеходную зону по улице Чайковского в подмосковном Клину открыли для жителей

Территория пешеходной зоны по улице Чайковского в Клину открыта для транзита. Об этом сообщили в региональном Министерстве благоустройства.

«Эта территория образует единое пространство вместе с зоной отдыха вдоль Демьяновского проезда и стадиона «Строитель». У жителей и гостей Клина появилась еще одна точка притяжения и маршрут для прогулок», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Общая площадь территории благоустройства составляет пять гектаров, а протяженность пешеходного участка — 1,5 километра. Здесь создано удобное пешеходное пространство, на котором расширили тротуары и заменили их покрытие. Вдоль маршрута установлена современная система уличного освещения с фонарями, стилизованными под старину. В скором времени на территории будут размещены исторические информационные щиты и урны — идет монтаж садово-парковой мебели.

Отмечается, что работы на территории еще идут, но основной пешеходный маршрут уже открыт для транзита и прогулок жителей.