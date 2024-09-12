Благоустройство главного водоема близится к завершению в Шаховской

Благоустройство главного водоема населенного пункта близится к завершению в поселке Шаховская. Он расположен на Пугачевской улице, сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«Мы создаем современную зону отдыха, которая станет настоящим украшением поселка и привлечет жителей и гостей района», – отметил зампред областного правительства — глава министерства Михаил Хайкин.

Площадь территории благоустройства составляет 1,7 гектара. На участке установили деревянный настил, обустроили лестницы и навесы, привели в порядок тропинки. Также были установлены детские и спортивные площадки.

Кроме того, здесь проведут озеленение, оборудуют видеонаблюдение и освещение, установят малые архитектурные формы. На плотине будет открыт пункт проката.