Благоустройство карьера «Западный» запланировано на следующий год в подмосковных Озерах

Уже в следующем году в городе Озеры городского округа Коломна пройдут работы по благоустройству карьера «Западный» и территории за кинотеатром «Амигос». Об этом заявили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

«Нашей главной задачей в этом проекте стоит решить вопрос функциональности территории карьера для граждан всех возрастов в любое время года. Также мы организуем вместительную общественную парковку», — сообщил глава Михаил Хайкин.

Так, в рамках проекта благоустройства запланировано обустройство зоны отдыха. Для любителей активного времяпрепровождения обустроят велосипедную дорожку. Также на территории планируют установить детскую и спортивную площадки.

Ожидается, что для комфортного отдыха у воды будет благоустроена пляжная зона и площадка для игры в пляжный волейбол. Также будут выполнены работы по озеленению пространства и установке малых архитектурных форм.