Благоустройство Лесного бульвара продолжается в подмосковном Протвино

В Протвино продолжаются работы по благоустройству Лесного бульвара, их планируют завершить в июне 2024 года. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Это проект-победитель Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Работы на территории были рассчитаны на два года. Уже этим летом, после их завершения, у жителей наукограда появится обновленное пространство для отдыха», — уточнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В рамках обновления бульвара рабочие обустроят здесь место для общения и отдыха с навесами и скамьями, велопарковки, велодорожку, точку продажи кофе и общественный туалет. Кроме того, они установят освещение и навигацию, проложат дорожно-тропиночную сеть и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.