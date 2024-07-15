Благоустройство лесопарка Волкуша завершится до конца месяца

Благоустройство лесопарка Волкуша завершится в ближайшие две недели в Лыткарино. Об этом говорится в сообщении Министерства благоустройства Московской области.

Площадь объекта превышает 96 гектаров. Здесь создали всесезонное пространство для отдыха жителей всех возрастов.

В лесопарке проложили девять километров пешеходных дорожек и начали обустраивать лыжероллерную трассу. Ее протяженность составит два километра.

Также на территории установят детские и спортивные площадки, обустроят площадку для мини-футбола, откроют кафе и пункт проката.

Кроме того, в лесопарке проведут озеленение, обновят пляжную зону, оборудуют освещение и видеонаблюдение.