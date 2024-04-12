Благоустройство любимого пруда Гагарина запланировано в Балашихе

Речь идет о территории вокруг Алексеевского пруда. Ее обустроят по современным стандартам, а также с соблюдением природоохранного законодательства.

Известно, Юрий Гагарин очень любил в свое время проводить время на пруду. Просто отдыхать или ловить рыбу. После благоустройства местные жители смогут также насладиться природой и с пользой провести время.

Планируется строительство детских и спортивных площадок, обустройство пляжа, велодорожек и зон для пикников. Кроме того, на территории появится экомаршрут. Также здесь сделают тротуары и бордюры, площадки для воркаута и многое другое. В целом, территория преобразится до неузнаваемости, но не потеряет свою атмосферу.

В первую очередь специалисты выполнят ремонт Музея Царской охоты и интерактивной исторической экспозиции. Работы начнутся уже в июле 2024 года.