Благоустройство набережной «Певческое поле» пройдет в Подольске в следующем году

В следующем году в подмосковном Подольске начнется благоустройство набережной «Певческое поле» в поселке Дубровицы. Об этом заявили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.

«Певческое поле находится у подножия Знаменской церкви при слиянии рек Пахра и Десна, и примыкает к границам Подольска и Москвы. Территория входит в зону объекта культурного наследия и историко-культурной деятельности», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Отмечается, что при разработке концепции плана благоустройства было учтено мнение местных жителей. Многие из них выразили желание сохранить природные особенности этого места. Так, вдоль набережной реки Десны обустроят эко-тропу из деревянного настила со смотровыми площадками «Правый берег» и «Мыс».

Для проведения праздника «Цветаевского костра» сохранится расположение памятного камня Марине Цветаевой. Рядом расположится основание для кострища, в соответствии с нормами пожарной безопасности. У подножья холма будут построены: зона небольшого амфитеатра с видовым раскрытием на «Певческое поле», смотровые площадки расположатся в конце «Липовой аллеи» и на слиянии двух рек.